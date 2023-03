Foto: zVg

ROHRDORFER ist ein starker Baustoffpartner in der Region. An über 150 Standorten in Deutschland, Österreich, Italien und Ungarn werden hochwertige Baustoffe in den Sparten Zement, Transportbeton, Fertigteile und Betonwaren hergestellt, sowie Sand & Kies gewonnen. Ergänzend bietet Rohrdorfer umfassende Serviceleistungen in den Bereichen Betonpumpenservice, Zusatzmittel & Betonlabor sowie Entsorgung & Recycling an. Top Mitarbeiter/innen, nachhaltiger Einsatz von Ressourcen, hohe Produktqualität und regionale Verankerung sind entscheidend für den anhaltenden Wachstumskurs des Unternehmens.

Zur Verstärkung unseres Fuhrparkteams im regionalen Nahverkehr im Raum Bad Fischau suchen wir ab sofort eine*n

Fahrer*in Fahrmischer (m/w/x)

Ihre Aufgaben:

Transport von Rohstoffen bzw. Beton

Pumpen des Betons mit einer Estrichpumpe

Unterstützung und Mithilfe im Werk nach Bedarf

Ihr Profil:

Führerschein der Klasse C, E und idealerweise auch C95

Berufserfahrung als Fahrer*in (m/w/x), idealerweise im Betontransport und/oder Erfahrung in der Baubranche

Handwerkliches Geschick

Sehr gute Deutschkenntnisse

Wir bieten:

Eine unbefristete Stelle in einem stabilen Unternehmen mit ganzjähriger Beschäftigung

Ein kollegiales und motiviertes Arbeitsumfeld

Wir sind laut § 9 Abs. 2. GlBG zur Angabe des kollektivvertraglichen Mindestentgelts verpflichtet: Der kollektivvertragliche Mindestlohn für diese Position beträgt € 10,92 brutto/Stunde. Die tatsächliche Bezahlung richtet sich jedoch nach Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung. Die Bereitschaft zur Überzahlung ist jedenfalls gegeben.

Bewerben Sie sich jetzt:

Herr Jürgen Kirschner

Email: juergen.kirschner@rohrdorfer.at

Tel.: +43 664 825 99 58