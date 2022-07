Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Das Team des Maschinenring Neulengbach-Tullnerfeld freut sich auf Verstärkung. Ab 18.Juli 2022 suchen wir in Vollzeit für den Standort 3451 Michelhausen, Ebenfeld 1/1 eine/n

Ferialpraktikant/in Gartenbau (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du bist auf einer Gartenbaustelle eingesetzt. Dort übernimmst du Arbeiten wie Bäume und Pflanzen setzen, das Anlegen von Grünflächen ebenso wie diverse Erdarbeiten.

Außerdem unterstützt du den Vorarbeiter und deine Kollegen bei ihren weiteren gartenbaulichen Tätigkeiten und legst mit ihnen ein Flachdach an.

Was du mitbringst:

Du machst eine Ausbildung im Bereich Gartenbau und möchtest in den Sommerferien praktische Erfahrungen sammeln.

Du packst gerne an, bringst Ausdauer und Hausverstand mit und bist geschickt im Umgang mit Handwerkzeug.

Wenn du den Führerschein B hast, ist das von Vorteil.

Was du davon hast:

Ein Ferialjob, wo du deine handwerklichen und gartenbaulichen Fähigkeiten weiterentwickeln kannst.

Geld verdienen in den Ferien: Dein Stundenlohn beträgt mindestens € 10,62 brutto (zzgl. Diäten).

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online unter Jobnummer 12284 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.

Maschinenring Neulengbach-Tullnerfeld

z.H. Herr Jürgen Stein

Ebenfeld 1, 3451 Spital / Michelhausen

Tel: +43 59060 34261

E-mail: juergen.stein@maschinenring.at