Wir sind ein seit 1949 bestehendes und erfolgreiches Unternehmen der Besen- und Bürstenindustrie.



Für die Sommerferien haben wir einen interessanten

Ferienjob

(m/w im erlaubten Alter)

in der Kommissionierung, im Lager und fallweise in der Produktion zu vergeben



Zeitraum: wahlweise 6-8 Wochen

Arbeitszeit: 40 Wochenstunden, 4 Tage Woche Montag - Donnerstag, faire Entlohnung

Wenn Sie sich angesprochen fühlen freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Foto an



Aledin Bürstenfabrik Gesellschaft mbh, 3242 Texing 77

Vorzugsweise per mail an: gerlinde.waxenegger@aledin.at