G4S ist das weltgrößte Sicherheitsunternehmen, welches sich auf das Outsourcing von Sicherheitsleistungen spezialisiert hat. Unsere Kernkompetenz basiert auf langjährigem, hervorragendem Know-How und unserer Erfahrung in den Abläufen von Sicherheitsprozessen. Weltweit sind wir in über 100 Ländern tätig, alleine in Österreich bieten wir rund 3.000 MitarbeiterInnen einen sicheren Arbeitsplatz.

Zur Unterstützung unserer Teams ab Juli in Gutenstein, Wiener Neustadt, Aspang und Mattersburg sind wir auf der Suche nach 5 Kundenlenkern (m/w) in Voll- bzw. Teilzeit oder geringfügiger Anstellung . Die Dienstzeiten befinden sich im Zeitrahmen von 04:00-00:00 Uhr.

Als Sicherheitsdienstmitarbeiter (m/w) sind Sie für alle Reisenden der erste Ansprechpartner vor Ort. Sie erteilen Auskünfte und leisten Hilfestellung bei Unklarheiten. Sie sind dank Ihrer erlernten Fähigkeiten und Kenntnisse ein kompetenter Ansprechpartner für Einsatzkräfte.

Flexible Sicherheitsdienstmitarbeiter (m/w)

Voll- Teilzeit oder geringfügig

Gutenstein, Wiener Neustadt, Aspang und Mattersburg

Ihr Verantwortungsbereich:

Allgemeine Bewachungstätigkeiten

Ansprechpartner für Reisende

Orientierungshilfe für Kunden vor Ort

Regelmäßige Sperr- und Kontrollrundgänge

Dokumentation von Alarmen und wichtigen Ereignissen

Alarmierung der zuständigen Stellen bzw. Behörden, inklusive Berichtswesen

Intervention bei Stör- oder Notfallsituationen

Unsere Anforderungen:

Volljährigkeit

Unbescholtenheit - keine gerichtlichen Verurteilungen!

Zeitliche Flexibilität

Teamfähigkeit

Gute EDV Kenntnisse

Deutschkenntnisse (B1)

Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil

Gültiger Führerschein und eigener PKW

Ihre Perspektiven:

Spannendes Arbeitsumfeld – teilen Sie unsere Begeisterung für unsere

Dienstleistungen

Möglichkeit zur Verantwortungsübernahme – setzen Sie Ihre Ideen um und

tragen Sie aktiv zum Erfolg bei.

Einzigartiger Teamgeist – werden Sie Teil unseres engagierten, sympathischen

Teams

Zielgerichtete Aus- und Weiterbildung Von Vorteil sind für den Sicherheitsdienst relevante Ausbildungen (zB Brandschutz, Erste Hilfe und Interventionskurs).

Für die ausgeschriebene Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgrundgehalt von 1.818,60 Euro brutto pro Monat auf Basis Vollzeit (40 Stunden), wobei eine stundenweise Abrechnung erfolgt und Mehr- bzw. Überstunden, etwaige Zuschläge bzw. Zulagen die ausbezahlt werden, noch nicht inkludiert sind.

Wir freuen uns auf Sie und Ihrem Interesse an dieser vielseitigen, herausfordernden und verantwortungsvollen Position und auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter https://g4ssecuresolutions.recruitee.com/o/kundenlenker-bzw-wachdienstmitarbeiter-mw-voll-teilzeit-oder-geringfugig-wollersdorf-guttenstein-wiener-neustadt-aspang-mattersburg

Wir, G4S, sind davon überzeugt, dass Vielfalt unseren anhaltenden Erfolg belebt. Da die Fähigkeiten und Talente die benötigt werden, um ein globales Geschäft zu führen, zu entwickeln und zu erweitern, gerade bei Menschen mit unterschiedlicher Herkunft zu finden sind.