Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Das Team des Maschinenring Region Amstetten freut sich auf Verstärkung. Ab Jänner/Februar 2023 suchen wir in Vollzeit/Teilzeit eine/n

Forstadjunkt (m/w/d)

Was du tun wirst: Unseren Wald gesund und wirtschaftlich halten

Du bist als Vorarbeiter bei der nachhaltigen Waldbewirtschaftung wie Schlägerungen, Waldpflegeeinsätzen und vielem mehr tätig. Auch bei der Heizwerkebetreuung arbeitest du mit.

Bei deiner täglichen Arbeit unterstützt du den Forstkundenbetreuer bei seinen Aufgaben.

Außerdem wirst du dich in die gesamte forstliche Dienstleistungspalette einarbeiten. Das sind Waldpflege, Flächenbewirtschaftung, Holzvermarktung und vieles mehr.

Was du mitbringst: Zuverlässigkeit, Kraft und Lust auf Arbeit im Freien

Du bringst eine Forstwirtschaftliche Ausbildung (z.B. HBLA Forstwirtschaft) mit? Fein!

Du arbeitest sorgfältig und konzentriert, bist zu 100% zuverlässig. Sich voll aufeinander verlassen zu können ist in diesem Job lebenswichtig.

Du arbeitest die meiste Zeit im Wald, oft in unwegsamen Gelände und natürlich bei fast jedem Wetter. Das macht dir nichts aus.

Du besitzt einen Führerschein mindestens der Klasse B und ein eigenes Auto. Du hast auch B+E, C und F? Das ist ein Vorteil.

Was du davon hast: Berufspraxis, Arbeit in der Region und tolle Kameradschaft

Fachlich dazu lernen und topfit bleiben. Bei uns kannst du die Berufspraxis absolvieren und viele Erfahrungen im täglichen Alltag sammeln. Mit dieser Praxis kannst du dann die Staatsprüfung für den Försterdienst absolvieren.

Wichtige und vielfältige Einsätze für die Wälder unserer Gegend und in einem Team, das gut aufeinander schaut.

Zeitgemäße Geräte und Schutzausrüstung erleichtern dir bei uns die Arbeit. Und wenn du gute Ideen hast, wie wir Aufgaben noch besser bewältigen, findest du bei uns immer ein offenes Ohr.



Dein Stundenlohn beträgt mindestens € 12,35 brutto (zzgl. Diäten). Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online unter Jobnummer 13330 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.

Maschinenring Region Amstetten

Eva Aigner

Heide 9, 3361 Aschbach

+43 59060 30350

eva.aigner@maschinenring.at