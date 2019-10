Esterhazy agiert als einer der wichtigen Impulsgeber im Burgenland und in der pannonischen Region. Die Unternehmensgruppe steht heute für moderne Forst- und Landwirtschaft sowie für breite Naturschutzaufgaben. Immobilienverwaltung und -entwicklung im ländlichen Raum sind ein wichtiger Geschäftsbereich, der auch die Pflege und Aufwertung der bedeutenden historischen Denkmäler wie das Schloss Esterházy in Eisenstadt, die Burg Forchtenstein oder den Steinbruch St. Margarethen umfasst. Auch im Hospitalitybereich zeigt Esterhazy mit eigenen Gastro- und Hotelprojekten ein großes Engagement. Die zahlreichen Veranstaltungen sowie touristische und kulturelle Anlässe sind wichtige Triebfedern für die Entwicklung der Region.

Für den zentralen Firmenstandort in Eisenstadt besetzen wir zur Verstärkung unseres Teams eine/n verlässliche/n und selbstständige/n

Gärtner/in

Vollzeit

Zu Ihren Aufgaben zählen die Betreuung von Grün- und Wegeflächen, insbesondere Staudenpflanzungen, Strauch- und Baumsetzungen sowie die Instandhaltung von Teichanlagen. Ihr Aufgabengebiet wird außerdem durch die Mitarbeit bei Hausbesorger-Tätigkeiten, die Unterstützung des hausinternen Arbeiterteams an Standorten rund um Eisenstadt durch handwerkliche Arbeiten aller Art sowie die Pflege von Teich- und Gewässeranlagen ergänzt.

Sie bringen eine abgeschlossene Berufsausbildung mit, insbesondere ist die Erfahrung in der Baumpflege (ISA, ETW oder Ähnliches) von Vorteil. Weiteres haben Sie handwerkliches Geschick und Arbeitserfahrung in einer Gärtnerei bzw. in einem Landwirtschafts- oder Forstbetrieb. Freude und Interesse an Pflanzen, Geschick und technisches Verständnis für Fahrzeuge und Maschinen zeichnen Sie aus. Sie besitzen den Führerschein E zu B optimal C mit E, sind teamfähig und bringen körperliche Fitness und gute Deutschkenntnisse

mit.

Wir bieten für diese Tätigkeit auf Basis der kollektivvertraglichen Bestimmungen ein Gehalt ab EUR 10,55 brutto pro Stunde mit Bereitschaft zur Überzahlung bei entsprechender beruflicher Qualifikation und Erfahrung.

Wenn Sie Freude an der Arbeit in und mit der Natur haben, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an

Frau Mag. Monika Neeb unter esterhazy.at/job304374. Tel.: +43 2682 630 04 DW 132.