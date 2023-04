Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Das Team des Maschinenring Neulengbach-Tullnerfeld freut sich auf Verstärkung. Ab sofort suchen wir in Vollzeit/Teilzeit für den Standort 3441 Judenau, Gewerbeparkstraße 12, eine/n

Gartenfacharbeiter/in (m/w/d)

Was du tun wirst:

Du realisierst deine Projekte selbständig: Vorbereitung über Bodenarbeiten bis hin zur Bepflanzung.

Mal im kleinen Trupp, mal alleine betreust du Privatgärten, große Parks und Sportanlagen: Rasen und Blumenbeete pflegen und bewässern, Hecken schneiden, Unkraut bekämpfen, …

Du organisierst alle Arbeiten geschickt, packst kräftig mit an und löst kurzfristig auftauchende Probleme clever. Für die Kunden bist du die erste Ansprechperson vor Ort.

Was du mitbringst:

Klar interessiert uns, was du gelernt hast. Wichtiger ist uns aber, was du wirklich kannst. In unserem Team arbeiten Mitarbeiter/innen verschiedener Berufsgruppen wie Maurer, Landwirte, Installateure, Elektriker und natürlich auch Gärtner. Wenn du schon praktische Erfahrung im Gartenbau mitbringst, ist das von Vorteil.

Du bedienst Maschinen und Geräte gekonnt, misst sehr genau und weißt, wie man Pflanzen zum Blühen bringt. Du kannst sehr gut mit Menschen und koordinierst Arbeiten geschickt.

Taucht Unerwartetes auf, findest du rasch und mit Hausverstand eine gute Lösung – ob du beim Graben auf eine Wasserleitung stößt oder ein Kunde einen Änderungswunsch äußert.

Du besitzt einen Führerschein mindestens der Klasse B und ein eigenes Auto. Du hast auch B+E, C und F? Das ist ein Vorteil.

Was du davon hast:

Ein echter Traumjob, wenn du gerne eigenständig im Grünen arbeitest und mit Pflanzen Schönes erschaffst. Unser Team wächst seit vielen Jahren und hat Freude an seinen Aufgaben.

Eine ganzjährige Anstellung. In der kalten Jahreszeit kannst du beispielsweise Aufgaben im Winterdienst übernehmen.

Individuelle Möglichkeiten bei der Weiterbildung, wie z.B. Führerscheinergänzung BE, Kurse und Seminare rund um das Thema Grünraumpflege und Gartengestaltung.

Dein Stundenlohn beträgt mindestens € 13,64 brutto (zzgl. Diäten). Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online unter Jobnummer 14936 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.

Dein Kontakt

Maschinenring Neulengbach-Tullnerfeld

Jürgen Stein

Gewerbeparkstraße 12

3441 Judenau

T: 059060342-61 DW

juergen.stein@maschinenring.at