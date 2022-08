Gartenhelfer*in (d/m/w)

Urbanusheim - Poysdorf

Eingebettet in der rund 6.400 Einwohner*innen großen Weinstadt Poysdorf findet sich das Urbanusheim. Unser Team betreut an diesem Standort insgesamt 120 Bewohner*innen in acht Hausgemeinschaften.

Poysdorf Urbanusheim

Teilzeit (15 Wochenstunden)

ab € 642,63 brutto pro Monat für 15 Wochenstunden

Ihre Aufgaben:

Betreuung der Grünanlagen

Hecken-, Sträucher- und Baumschnitt

Unterstützung bei Projekten

Unterstützung der Haus- und Medizintechnik

Ihre Benefits:

Sie werden Teil eines motivierten und qualifizierten Teams

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz

Sie vollbringen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit

Eine Unternehmensstruktur, in der es Spaß macht Ideen, Kraft und Initiative einzubringen

Wir unterstützen Ihre individuelle Fort- und Weiterbildung, die wir als lernende Organisation als selbstverständlich ansehen

Parkplatz beim Haus

Ihr Profil:

Sie haben bereits Erfahrung in der Arbeit als Gartenhelfer*in (d/m/w)

Führerschein B mit eigenem PKW

Sie besitzen ein handwerkliches Geschick

Abgeschlossener Präsenzdienst (bei männlichen Bewerbern)

Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Gepflegtes Erscheinungsbild und Freude am Arbeiten im Freien

Serviceorientierte, engagierte und zuverlässige Arbeitsweise

Safety first: Eine Mitarbeit ist nur mit einem gültigen COVID 19 Impfstatus möglich

Interessiert? Dann bewerben Sie sich noch heute!

Ihre Ansprechperson Herr Gregor Kopa

T +43 (0) 2552 208 11 - 5001

2170 Poysdorf, Laaer Str. 102

Urbanusheim-Bewerbung@hb.at

https://jobs.hb.at/offene-stellen/