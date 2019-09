Wir sind Österreichs führender Traktorenhersteller und gewinnen mit unseren Fahrzeugen dank innovativer Technik, besonderem Design und ausgesprochener Qualität ständig neue Marktanteile im In- und Ausland.

Zur Nachfolge in einem bereits gut aufgebauten Vertriebsgebiet suchen wir einen talentierten und motivierten

GEBIETSVERKAUFSLEITER AGRAR/KOMMUNAL (M/W)

FÜR NIEDERÖSTERREICH-OST & NÖRDLICHES BURGENLAND

zum ehestmöglichen Eintritt. Als betriebswirtschaftlich denkender Mensch können Sie Ihre Fähigkeiten in der Weiterentwicklung und Betreuung unseres bestehenden Vertriebsnetzes verwirklichen. Sie bringen Erfahrung in der Landwirtschaftsbranche mit und verfügen über soziale und fachliche Kompetenz in der Grünlandwirtschaft und Landschaftspflege.

Durch den erfolgreichen Vertrieb qualitativ hochwertiger Traktoren haben Sie sich ein überdurchschnittlich hohes leistungsbezogenes Gehalt verdient. Ihre innovativen Ideen helfen bei der Weiterentwicklung der Produktpalette. Sie fühlen sich wohl als Manager im Vertriebsteam eines modern geführten Familienunternehmens.

Wenn Sie mit uns an der Verwirklichung unserer gemeinsamen Vertriebsziele arbeiten möchten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Traktorenwerk Lindner Gesellschaft m.b.H.

Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4 | 6250 Kundl/Tirol

personal@lindner-traktoren.at

www.lindner-traktoren.at