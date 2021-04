Geschäftsführer/-in

für den Gemeindeverband für Abfallbeseitigung in der Region Tulln

Beschreibung des Arbeitsplatzes:

Geschäftsführung des Gemeindeverbandes für Abfallbeseitigung in der Region Tulln

Tätigkeitsbereiche:

Organisation: Amtsleitung und Koordinierung des Bürobetriebes, Abfallrechtliche Geschäftsführung gemäß § 26 AWG 2002, Verantwortliche Person gemäß § 26 Abs. 6 AWG 2002, Fachkundige Person gemäß § 26 Abs. 4 AWG 2002, Fachvorgesetzter der Mitarbeiter/-innen in den Altstoff- und Wertstoffzentren, ständige Information der Funktionäre/-innen, Institutionen und Bürger/-innen

System des Gemeindeverbandes: Ständige Analysen des bestehenden Sammelsystems, Erstellen von Konzepten, von Änderungs- und Verbesserungsvorschlägen, Einholung von Angeboten, Bewertung, Vorlage an die Gremien, Vor- und Nachkalkulation, technische und ökonomische Analysen des Konzeptes im Sinne eines Regelkreises

Tätigkeiten außerhalb des Verbandes: Mitarbeit in den Landesgremien, Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung

Allgemeine Aufnahmebedingungen:

Österreichische Staatsbürgerschaft oder Staatsbürgerschaft eines EU-Mitgliedsstaates, einwandfreies Vorleben, insbesondere strafrechtliche Unbescholtenheit (nachzuweisen durch eine nicht länger als 3 Monate zurückliegende Strafregisterbescheinigung)

Persönliche und fachliche Eignung:

Beherrschung der deutschen Sprache in Wort und Schrift, gute Kenntnisse in Englisch

Bei männlichen Bewerbern: Nachweis über den abgeleisteten Präsenz- oder Zivildienst.

Besondere Aufnahmebedingungen:

Erfolgreich abgelegte Reifeprüfung an einer höheren Schule oder abgeschlossenes Studium an einer Fachhochschule oder Universität, Erfahrung im Verwaltungsdienst, im Umgang mit Ämtern und Behörden sowie im Bereich der Abfallwirtschaft

Sehr gute EDV-Kenntnisse, Führerschein der Gruppe B, sicheres Auftreten, Verhandlungsgeschick, Belastbarkeit und Flexibilität, Teamfähigkeit und Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen Organisationen in der Abfallwirtschaft und verwandten Organisationen.

Erforderliche Unterlagen:

Foto, Lebenslauf, sämtliche Urkunden und Dokumente zum Nachweis der Erfüllung der allgemeinen und besonderen Aufnahmebedingungen, insbesondere aller Ausbildungs- und Verwendungszeugnisse.

Schriftliche Darstellung über die Motivation und Zielvorstellungen für die Bewerbung (max. 2 Seiten)

Beginn des Dienstverhältnisses: Juli 2021

Regelmäßige Wochendienstzeit: 40 Stunden

Probezeit: 6 Monate

Dauer des Dienstverhältnisses: unbefristet

Dienstort: Verbandsgebiet des Gemeindeverbandes für Abfallbeseitigung in der Region Tulln

Derzeitiger Sitz des Gemeindeverbandes: Minoritenplatz 1, 3430 Tulln an der Donau

Entlohnung: gem. NÖ GVBG 1976, LGBl. 2420 i.d.g.F.

Bewerbungsfrist:

Die Bewerbung ist schriftlich bis spätestens 30.04.2021 an das Verbandsbüro des GVA Tulln zu richten: Gemeindeverband für Abfallbeseitigung in der Region Tulln, Minoritenplatz 1, 3430 Tulln an der Donau