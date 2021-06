vamos – Verein zur Integration, Markt Allhau, sucht zur geregelten Nachfolge eine

Geschäftsführung (m/w/d)

Aufgaben:

Organisatorische, wirtschaftliche, personelle Gesamtverantwortung

Laufendes Monitoring von Rechnungswesen und Controlling

Vertretung des Vereins gegenüber Behörden, Verbänden, Kostenträgern und Kooperationspartnern

Führen von Verhandlungen mit Kostenträgern

Entwicklung und Umsetzung zukunftsfähiger Strategien und Konzepte sowie Erschließung neuer Geschäftsfelder; Beantwortung von Projektausschreibungen

Prozess- und Qualitätsmanagement

Repräsentation des Vereins in der Öffentlichkeit, zielgerichtete Netzwerkarbeit

Anforderungen:

Abgeschlossenes Studium und/oder fundierte wirtschaftliche Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung in leitender Position

Fähigkeiten zur strategischen und operativen Steuerung eines Sozialunternehmens

Hohe Sozialkompetenz, Kommunikationsstärke, positiver Führungsstil

Entgelt:

SWÖ KV Vw-G. 9, Mindestgehalt EUR 3.088,60. Eine Überzahlung entsprechend Qualifikation und einschlägiger Erfahrung sowie eine GeschäftsführerInnen-Zulage ist vorgesehen.

Unser Angebot:

Wenn Sie an einer Tätigkeit im Spannungsfeld zwischen Betriebswirtschaft, sozialer Verantwortung und Ethik interessiert sind, sind Sie bei uns richtig.

Nähere Informationen über den Verein finden Sie unter www.vereinvamos.at.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis 15.07.2021 (es gilt das Datum des Einlangens) an Mag. Franz Kaiser, Obere Hauptstraße 30, 7041 Wulkaprodersdorf oder per Mail an office@beratung-kaiser.at.

Die Endauswahl erfolgt im Rahmen eines Hearings. Mit der Bewerbung verbundene Kosten können nicht übernommen werden.