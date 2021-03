In unserer Abteilung Grafik suchen wir für den Standort Krems zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n:

Grafiker/Grafikerin (Vollzeit)

Gefragt sind Leute mit Berufserfahrung (m/w) und Begeisterung für Werbung und Gestaltung, vor allem im Printbereich. Kreativität für neue Lösungen setzen wir ebenso voraus, wie die Bereitschaft, sich auch mit Routinearbeiten auseinanderzusetzen.



Ihre Aufgaben:

Grafische Produktion von periodisch erscheinenden Magazinen.

Kreation und Konzeption sämtlicher Werbemittel: Print- Sujets, Folder, Flyer, Corporate Designs, Präsentationen, Animationen, Web-Banner bis hin zu Büchern – vom Entwurf bis zur Erstellung der druckfähigen Daten.

Ihr Profil:

Abgeschlossene grafische Ausbildung

Mehrjährige Erfahrung als Grafiker/Grafikerin

Strukturierte, flexible und einsatzbereite Persönlichkeit

Einwandfreier Umgang mit Mac und Adobe Creative Suite

Teamfähigkeit

Wir bieten:

Herausfordernde und spannende Tätigkeiten

Ein engagiertes und dynamisches Team

Eine leistungsorientierte Unternehmenskultur

Weiterentwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten

Ein attraktives Gehalt

Für diese Position gilt ein Brutto-Mindestjahresgehalt laut Kollektivvertrag. (Abhängig von beruflicher Qualifikation und Erfahrung ist eine Überzahlung möglich.)

Kontakt: Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto und aktuellen Arbeitsproben richten Sie bitte ausschließlich per E-Mail an office@contentevent.at.

C & E Content & Event GmbH,

3500 Krems, Ringstraße 44