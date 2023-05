Mit 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Oberösterreich erbringen wir vielfältige Dienste im ländlichen Raum, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst. So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Das Gartenbau-Team des Maschinenring Waldviertel Nord freut sich auf Verstärkung. Ab sofort suchen wir in Vollzeit einen

Grünraumpfleger/Landschaftsgärtner (m/w/d)

Was du tun wirst: Gärten und Grünräume gestalten und pflegen

Du arbeitest im Team und unterstützt deine Kolleg/innen bei diversen Tätigkeiten. Du bist entweder im Bereich Gartengestaltung oder in der Grünraumpflege tätig. Je nachdem, wo wir dich brauchen.

Du bist mit deinen Kolleg/innen sowohl in Privatgärten als auch in Firmenarealen, Wohnanlagen oder Sportanlagen tätig.

Du hilfst beim Setzen von Pflanzen, pflegst und bewässerst Rasen und Blumenbeete, schneidest Hecken, entfernst Unkraut, pflegst Bäume und vieles mehr.

Was du mitbringst: Liebe zur Natur, Geschick, Hausverstand und Ausdauer

Wohl das Wichtigste: Du arbeitest gerne in der Natur.

Du bist geschickt und kommst mit neuen Geräten und Aufgaben rasch zurecht. Du packst mit an und erledigst deine Arbeiten mit Hausverstand.

Du bist flexibel und hältst was aus. Wir arbeiten draußen, ob es heiß oder kalt, trocken oder nass ist. Nur bei sehr schlechtem Wetter haben wir frei.

Eine Fachausbildung in diesem Bereich ist von Vorteil.

Was du davon hast: Arbeiten im Grünen in ganzjähriger Anstellung

Ein echter Traumjob, wenn du gerne im Grünen arbeitest und körperliche Arbeit dir nichts ausmacht.

Eine ganzjährige Anstellung, wenn du magst. Im Winterdienst warten auf dich auch viele Aufgaben.

Dir gefällt die Arbeit und möchtest dich in diesem Bereich weiterbilden? Wir finden die richtigen Kurse und unterstützen dich.

Der Bruttostundenlohn für einen Helfer beträgt mindestens € 12,36 brutto bei Vollzeit zuzüglich Diäten. Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich online unter der Jobnummer 15168 auf maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich!

Dein Kontakt

Maschinenring Waldviertel Nord

Lukas Flicker

Hans-Kudlich-Straße 2

3830 Waidhofen/Thaya

T: 059060/31221

lukas.flicker@maschinenring.at