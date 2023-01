Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Loosdorf suchen wir ab sofort eine/n

Grünraumpfleger m/w/d

Was du tun wirst:

Du arbeitest bei einem einzigen Kunden und bist für die Pflege und Instandhaltung des Gartens in seinem Privathaus wie auch am Firmengelände zuständig

Du hast abwechslungsreiche Tätigkeiten zu erledigen: Ob Rasen anlegen oder Pflanzen setzen und pflegen - es ist alles dabei.

Auch in der Gartenpflege arbeitest du mit: Hecken zurückzuschneiden bzw. Rasen zu mähen macht dir Spaß.

Was du mitbringst:

Du bist geschickt und kommst mit neuen Geräten und Aufgaben rasch zurecht. Du packst mit an und erledigst deine Arbeiten mit Hausverstand.

Du bist selbstständiges Arbeiten gewohnt denn du arbeitest hauptsächlich allein.

Du hast ein eigenes Auto um rechtzeitig an deinen Arbeitsplatz zu gelangen.

Du sprichst perfektes Deutsch und verstehst Arbeitsanweisungen mühelos.

Was du davon hast:

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Zusatzunfallversicherung: Einfach sicher mit dem Schutz einer Zusatzkollektiv-Unfallversicherung.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich. Der Gärtner-KV (auf Basis einer 38,5 Std.-Woche) schreibt ein monatliches Bruttogehalt von mind. € 1.893,-- vor. Bei entsprechender Erfahrung und Ausbildung ist eine Überbezahlung gerne möglich.

Klingt interessant ?

Dann bewirb dich jetzt unter www.maschinenring-jobs.at mit der Jobnummer 14193 oder unter 0664/960 61 41.

Wir freuen uns auf DICH!

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Gerlinde Horvath

Schrattenbrucker Straße 3

3390 Melk

D: 05906033810

gerlinde.horvath@maschinenring.at