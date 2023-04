Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Amstetten suchen wir ab sofort eine/n

Handwerklicher Allrounder im Betrieb (m/w/d)

Was du tun wirst:

Mithilfe bei Montagen im Betrieb

Hausmeistertätigkeiten

Was du mitbringst:

Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis.

Du bist gelernter Elektriker oder Schlosser oder hast viel Erfahrung in einer dieser Bereichen.

Andere schätzen dich für dein freundliches Auftreten.

Sowohl Arbeit im Team als auch selbständiges Arbeiten sind für dich kein Problem.

Was du davon hast:

Tagarbeitszeit: 06:30 Uhr bis 15:30 Uhr oder 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Jobsicherheit. Wer zuverlässig und ordentlich arbeitet, hat bei uns auch langfristig einen sicheren Job.

Dabei sein und Erfahrungen austauschen. Als Teil des Maschinenrings bist du selbstverständlich zu allen gemeinsamen Aktivitäten eingeladen, ob Weihnachtsfeier, Grillfest oder Ausflug.

Faire und pünktliche Entlohnung

Du verdienst mind. €13,67 brutto pro Stunde. Ob und wie viel es für dich mehr sein kann, hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt gut? Dann bewirb dich gleich mit der Jobnummer 14988 unter www.maschinenring-jobs.at

Dein Kontakt

Maschinenring Erlauftal

Michaela Sonnleitner-Eichinger

Erlaufgasse 2

3262 Wang

D: +43 59060 32431

michaela.sonnleitner@maschinenring.at