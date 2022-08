HAUSWART

Wir suchen:

Einen Allrounder für 40 Std./Wo. (Mo-Fr) für unsere traditionsreiche Schule am Standort Lanzenkirchen-Frohsdorf, für all die Tätigkeiten die in einer Schule mit großem Außenareal anfallen. Dazu gehören: Warenannahme und -Einlagerung, Hausinterne Paketausteilung, kleinere Reparatur- u. Instandhaltungsarbeiten im Gebäude, Koordination der Müllentsorgung, Rasenmähen, Sträucher schneiden, Streicharbeiten, Salz streuen im Winter, ect.

Sie sind:

Verantwortungsbewusst, pünktlich, handwerklich geschickt, arbeiten eigenständig, haben einen Blick für notwendige Arbeiten, lieben es für ein gepflegtes Erscheinungsbild eines Gartens sowie Sport- und Spielanlagen zu sorgen. Sie sprechen gut Deutsch und haben idealerweise schon Erfahrung im Bereich Objektbetreuung gesammelt. - Dann sind sie genau richtig bei uns.

Wir bieten:

Einen gesicherten Arbeitsplatz, ein kollegiales Umfeld, ein sehr abwechslungsreiches Aufgabengebiet, sowie einen Mindestlohn gem. Ordens-KV. Die tatsächl. Entlohnung richtet sich nach ihrer Qualifikation und vergleichbaren Vordienstzeiten.

Wenn sie Teil unseres Teams werden möchten dann senden sie ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Foto an: hans.fuerster@stachristiana.at