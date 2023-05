Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Kilb suchen wir ab sofort eine/n

Helfer m/w/d Gerüstbau

Was du tun wirst:

Mit deiner tatkräftigen Unterstützung hilfst du beim Auf- und Abbau von Gerüsten

Im Team sorgst du für die nötige Sicherheit der Arbeiter, welche am Gerüst arbeiten werden

Was du mitbringst:

Im Idealfall bist du schwindelfrei

Du hast gute Deutschkenntnisse und du verstehst Arbeitsanweisungen

Du bist verlässlich, körperlich fit und arbeitest gerne im Freien

Du besitzt eine Führerschein und ein eigenes Fahrzeug zum Erreichen deines Arbeitsplatzes

Was du davon hast:

Zusatzunfallversicherung: Einfach sicher mit dem Schutz einer Zusatzkollektiv-Unfallversicherung.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich.

Der KV (Basis 39 Std./Woche) schreibt ein monatliches Bruttogehalt von mind. € 2.276,-- vor, zuzüglicher anfallender Zulagen.

Haben wir dein Interesse geweckt ?

Dann bewirb dich jetzt unter www.maschinenring.at-jobs mit der Jobnummer 15202 oder melde dich telefonisch unter 0664/960 61 41

Dein Kontakt

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Gerlinde Horvath

Schrattenbrucker Straße 3

3390 Melk

T: 05906033810

gerlinde.horvath@maschinenring.at