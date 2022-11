Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Waasen suchen wir ab sofort eine/n

Hilfskraft Hafnerei (w/m/d)

Was du tun wirst:

Du wirst Feuerfestbeton mischen ihn abgießen und entformen

Mithilfe in der Hafnerei

Was du mitbringst:

Körperlich belastbar und selbstständiges Arbeiten gewohnt

Flexibilität, Verlässlichkeit und Teamfähigkeit stehen bei dir an erster Stelle

Führerschein und eigenes KFZ zum erreichen Arbeitsortes

Was du davon hast:

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Wir feiern dich: Als wertvoller Teil des Maschinenring-Teams lassen wir dich hochleben.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst auf jeden Fall gleich viel wie das Stammpersonal der Firma im Beschäftigerbetrieb.

Dein Bruttostundenlohn beträgt mindestens € 12,18 Euro.

Klingt interessant - dann bewirb dich noch heute unter der Jobnummer: 13587 auf www.maschinenring-jobs.at oder ruf unter 0 59060 324 31 an.

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Patricia Salzmann

Erlaufgasse 2

3262 Wang

D: +435906032431

patricia.salzmann@maschinenring.at