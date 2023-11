Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Gars am Kamp suchen wir im Ausmaß von 20 Stunden/Woche ab sofort eine/n

Housekeeping (m/w/d)

Was du tun wirst:

Durch die ordentliche und sorgfältige Reinigung der Zimmer sorgst du dafür, dass sich die Gäste sehr wohl fühlen.

Für eine schnelle Behebung meldest du ersichtliche Schäden in den Hotelzimmern an deine/n Vorgesetze/n.

Eigenverantwortliche Reinigung der öffentlichen Bereiche des Hauses zählt ebenfalls zu deinen Aufgaben.

Was du mitbringst:

Selbstständiges und genaues Arbeiten liegt dir.

Schriftliche und mündliche Arbeitsanweisungen auf Deutsch sind für dich leicht verständlich.

Gearbeitet wird nach einem vorab erstellten Dienstplan. Arbeiten an Wochenenden und Feiertagen ist für dich kein Problem.

Was du davon hast:

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Wir feiern dich: Als wertvoller Teil des Maschinenring-Teams lassen wir dich hochleben.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst € 12,06 brutto/Stunde.

Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt online unter der Jobnummer 16430 auf www.maschinenring-jobs.at.

Dein Kontakt

Maschinenring Hollabrunn-Horn

Nadine Nicham

Mold 72

3580 Horn

T: +43 (59060) 38034

nadine.nicham@maschinenring.at