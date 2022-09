Wir sind Österreichs größte Research and Technology Organisation und führend in der angewandten Forschung für innovative Infrastrukturlösungen. Das macht uns zum leistungsstarken Entwicklungspartner der Industrie und zum Top-Arbeitgeber in der internationalen Wissenschaftsszene. Unsere Area Legal and HR Services sucht Ingenious Partner für den Standort Seibersdorf

Foto: zVg

HR-Allrounder:in

IMAGINE

Die Administrative Area Legal and HR Services konzentriert sich darauf, unseren Mitarbeiter:innen optimale Rahmenbedingungen für die Umsetzung der AIT Strategie zu bieten. Dazu gehört u.a. die Unterstützung unserer Forscher:innen bei der Organisation notwendiger Dienstreisen.

konzentriert sich darauf, unseren Mitarbeiter:innen optimale Rahmenbedingungen für die Umsetzung der AIT Strategie zu bieten. Dazu gehört u.a. die Unterstützung unserer Forscher:innen bei der Organisation notwendiger Dienstreisen. Das Team in der Abteilung HR & Social Services ist insbesondere für die Personaladministration von der Vertragserstellung bis zur Personalabrechnung, die Zeitwirtschaft, die Organisation von Aus- und Weiterbildungen, von Dienstreisen und von sozialen Diensten (z.B. Ärztlicher Dienst, Werksverkehr) zuständig.

ENGAGE

Sie haben Interesse an den Themen, die in der Abteilung HR & Social Services bearbeitet werden, und wollen diese in der täglichen Arbeit kennenlernen. Aufgrund des aktuellen Bedarfs werden Sie mit der Einarbeitung in die Dienstreiseorganisation starten.

Sie sind Teil eines motivierten und fachlich hervorragenden HR-Teams, helfen tatkräftig bei der Erledigung der vielfältigen Aufgaben mit und übernehmen die Vertretung von Kolleginnen.

Gemeinsam mit Ihren Kolleg:innen arbeiten Sie an neuen HR-Themen mit und unterstützen bei der Einführung/Digitalisierung von Prozessen.

ACHIEVE

Sie werden als kompetente:r und serviceorientierte:r Mitarbeiter:in im Unternehmen wahrgenommen.

Nach einer umfangreichen Einschulung in alle Arbeitsbereiche der Abteilung HR & Social Services übernehmen Sie sukzessive mehr Verantwortung und bringen sich in die laufende Weiterentwicklung der vielfältigen Aufgabengebiete ein

Als Ingenious Partner zeichnet Sie aus:

Eine abgeschlossene wirtschaftliche Ausbildung (z.B. HAK-Matura)

Ausgeprägtes Interesse an Arbeits- und Sozialversicherungsrecht

Hands-on Mentalität und Belastbarkeit auch in stressigen Situationen

Hohe Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit

Ihre Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch in Wort & Schrift sind sehr gut

Was Sie erwarten können:

Das Bruttojahresgehalt gemäß Kollektivvertrag beträgt EUR 32.102,--. Das aktuelle Gehalt wird entsprechend Ihren Qualifikationen und Erfahrungen individuell festgelegt. Darüber hinaus bieten wir neben zahlreichen Benefits flexible Arbeitsbedingungen, individuelle Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten in einem hochinnovativen Umfeld.

Am AIT ist uns die Förderung von Diversität ein besonderes Anliegen - deshalb freuen wir uns besonders auf Bewerbungen von Kandidatinnen!

TOMORROW TODAY – WITH YOU?

Bitte übermitteln Sie uns Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen bestehend aus Lebenslauf, Anschreiben und Zeugnissen online unter: https://jobs.ait.ac.at/Job/192363