Hundeführer (m/w)

St.Pölten

Vollzeit

G4S ist das weltweit führende Unternehmen im Dienstleistungsbereich rund um Sicherheit. Als Marktführer in Österreich stellen wir uns der Herausforderung, unsere Kunden mit unserer Erfahrung und unserem Know-How zu begeistern. Rund 3.000 Mitarbeiter leben unsere Kundenorientierung und unser Serviceverständnis täglich bei unseren Kunden vor Ort.

Zur Verstärkung unseres Teams in St. Pölten suchen wir einen verantwortungsvollen Hundeführer (m/w) in Vollzeitanstellung. Als Hundeführer (m/w) sind Sie vor Ort für den Wachrundgang mit Ihrem Hund zuständig. Sie führen Kontrollgänge am Firmengelände und auch im Gebäude durch. Dabei unterstützen sie sowohl Ihr treuer Begleiter, als auch Ihre Wachsamkeit und Aufmerksamkeit.

Die Bereitschaft zum Schichtdienst sollte gegeben sein, da Ihre Dienste laut Schichtplan in einem Zeitraum von Montag bis Sonntag von 06:00-18:00 bzw. 18:00-06:00 Uhr stattfinden. Ihr Aufgabengebiet als Hundeführer: • Durchführen von Kontrollrundgängen • Objektsicherung • Umsetzen der Richtlinien bei potenziellen Gefahren • Präventiver Brandschutz • Erste Löschhilfe Unsere Anforderungen an Sie:

Volljährigkeit

Unbescholtenheit - keine gerichtlichen Verurteilungen!

Zeitliche Flexibilität

Teamfähigkeit

Gute EDV Kenntnisse

Deutschkenntnisse (B2)

Gute körperliche Konstitution (1 Rundgang beträgt ca. 10 km)

Hund mit mindestens SCHH 1 Prüfung

Von Vorteil sind für den Sicherheitsdienst relevante Ausbildungen (zB. Brandschutz, Erste Hilfe und Interventionskurs). Für die ausgeschriebene Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgrundgehalt von €1.818,60 Euro brutto pro Monat plus 15 Euro brutto pro Schicht für den Diensthund auf Basis Vollzeit (40 Stunden). Es erfolgt eine stundenweise Abrechnung und Mehr- bzw. Überstunden, etwaige Zuschläge bzw. Zulagen die ausbezahlt werden, sind noch nicht inkludiert.

Wir freuen uns auf Sie und Ihrem Interesse an dieser vielseitigen, herausfordernden und verantwortungsvollen Position und auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter

https://g4ssecuresolutions.recruitee.com/o/hundefuhrerin-vollzeit

Wir, G4S, sind davon überzeugt, dass Vielfalt unseren anhaltenden Erfolg belebt. Da die Fähigkeiten und Talente die benötigt werden, um ein globales Geschäft zu führen, zu entwickeln und zu erweitern, gerade bei Menschen mit unterschiedlicher Herkunft zu finden sind.