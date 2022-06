Pro Pet Austria ist ein privat geführtes Unternehmen der Heimtierbranche und produziert hochwertige Fleischsnacks für Hunde und Katzen. Aktuell werden in Gastern bereits über 300 Mitarbeiter/innen in den verschiedensten Bereichen beschäftigt. Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum sofortigen Eintritt:

Instandhaltungstechniker/in und Automatisierungstechniker/in für unsere Produktionsmaschinen

(Vollzeit, 3-Schicht)

Sie sind für die Aufrechterhaltung, Fehlerbehebung sowie Überwachung unserer Maschinen und Anlagen bzw. unserer vollautomatisierten Verpackungsanlagen verantwortlich. Ihre Hauptaufgaben sind Reparaturen, Servicearbeiten und Wartungen.

Ihr Plus:

Spannendes Aufgabengebiet in einem modernen Unternehmen

Geregelte Arbeitszeiten im 3-schichtbetrieb, eine 5-Tage-Woche

Attraktives Lohnsystem "PLUS"

+ Mindestentgelt: € 2.507,63

+ PLUS: deutlich über dem Kollektiv des Mühlen- und Mischfuttergewerbes

+ PLUS mögliche Überzahlung nach Qualifikation und Berufserfahrung

+ PLUS Treuebonus: regelmäßig Lohnerhöhungen ( +4% nach 2 Jahren, + 6% nach 4 Jahren etc.)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und Ihren Lebenslauf:

PRO PET AUSTRIA Heimtiernahrung GmbH

z.Hd. Frau Mag. Sarah Koller, Waidhofner Straße 1, 3852 Gastern

Tel: +43 2864 2545 36, E-Mail: bewerbung.propet@propartner.at

www.propet-austria.com