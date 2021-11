zVg

„#u can“ ein neues Projekt von Context Impulse am Arbeitsmarkt GmbH in Schwechat widmet sich den Herausforderungen, mit denen Jugendliche mit psychischen Einschränkungen, Lernbeeinträchtigungen am Arbeitsmarkt konfrontiert sind. Den richtigen Job oder die passende Lehrstelle zu finden, gestaltet sich für diese Jugendlichen sehr herausfordernd.

Wir suchen 2 Integrationsberater*innen in Teilzeit ( 22h/34h )

Ihre vielfältigen Aufgaben:

Training mit psychisch eingeschränkten Personen

Sozialpädagogische Begleitung im Einzel- und Gruppensetting

Ausarbeitung und Gestaltung eines Gruppenprogramms für 8 Teilnehmer*innen

Gestaltung gemeinsamer Aktivitäten bzw. Outdoor-Unternehmungen (Exkursionen, Firmenbesuchen, Job-Messen, Museumsbesuche, etc.)

Vorbereitung und Gestaltung von kurz bis mittelfristige interne Projekte, in denen sich die Teilnehmer*innen in vielfältiger Weise erproben können

Gestaltung von „arbeitsnahen“ Tätigkeitsfeldern, in denen sich die Teilnehmer*innen ausprobieren und auf Beruf und Ausbildung vorbereiten können

Lösungs- und Krisengespräche mit Teilnehmer*innen nach Bedarf

Deeskalationsmaßnahmen im Bedarfsfall

Bezugssystemarbeit mit dem sozialen Umfeld der Teilnehmer*innen

Abstimmungsgespräche mit dem Coaching

Feedback und Motivationsgespräche mit Teilnehmer*innen

Mitarbeit an der inhaltlichen Weiterentwicklung des Projektes

projektübergreifende Kooperationen

Was wir erwarten:

Abgeschlossene psychosoziale oder pädagogische Ausbildung sowie TrainerInnen-/Coachingausbildung

Kenntnisse des Arbeitsmarktes und seiner Anforderungen

Kenntnisse der arbeitsmarktpolitischen Förderlandschaft

Freude und Erfahrung an der Arbeit mit der Zielgruppe

Teamfähigkeit und ausgeprägte soziale Kompetenz

Engagement, Flexibilität und organisatorische Fähigkeiten

Gute EDV-Kenntnisse (auch zu Schulungszwecken)

Gültiges Gender – und Diversity Zertifikat

Was wir bieten:

wertschätzendes Arbeitsklima

multiprofessionelles Team

Persönliche und berufliche Weiterbildungsmöglichkeiten

kurze Entscheidungswege

Supervision

Unbefristetes Angestelltenverhältnis

Entlohnung nach BABE KV im Verwendungsbereich 4a. Bei Vollzeit mindestens € 2.412,21, es können maximal 5 Jahre Vordienstzeiten angerechnet werden.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung per E-Mail, an: gabriela.ecker@context.at