Wir – das ist die Häusermann GmbH in Gars am Kamp – sind eines der modernsten Leiterplattenwerke Europas und werden wachsen. Für unser 110jähriges erfolgreiches Unternehmen heißt dies ein hohes Investitionsvolumen in den nächsten Jahren und eine kontinuierliche Umsatzsteigerung. Das bedeutet aber auch einen Anstieg unserer Mitarbeiterzahl – und dazu benötigen wir Sie!

Werden Sie Teil des Häusermann-Teams

Werden Sie Teil eines Teams, in dem das Miteinander eine hohe Priorität hat, in dem jeder jedem hilft und das stets konstruktiv arbeitet. Das kollegiale Arbeitsklima ermöglicht uns einen offenen und ehrlichen Umgang. Diese produktive Nähe spüren Sie vom ersten Tag an.

Leiterplatten gefragter denn je

Unser Produkt, die Leiterplatte, ist als Basis aller elektronischen Geräte auch Basis des digitalen Wandels, der bereits sämtliche Märkte, Branchen und Unternehmen erfasst hat.Leiterplatten sind also in Zukunft mehr gefragt denn je. Das macht Ihren Arbeitsplatz bei Häusermann attraktiv und sicher.

OFFENE STELLEN: Alle offenen Stellen finden Sie auf www.haeusermann.at/karriere

IT Systemadministrator(in)

IHRE AUFGABEN:

Administration, Konfiguration sowie Weiterentwicklung der Windows IT-Infrastruktur

Verwaltung und Administration sonstiger Client-, Server- und Netzwerksysteme

Analyse und Umsetzung fachlicher Anforderungen inkl. Dokumentation

Planen, Testen und Umsetzen von Release-Updates

Mitarbeit/Unterstützung bei IT Projekten

IT Support im Hard- / Software-Bereich

Produktionsmitarbeiter(in)

IHRE AUFGABEN:

Bedienung moderner Produktionsanlagen

Lesen von Auftragspapieren, Rüsten von Fertigungsanlagen

Durchführung periodischer Wartungen

Überwachung von Produktionsprozessen

Durchführung von Qualitätskontrollen

Lehrling Prozesstechniker(in)

DAS LERNST DU BEI HÄUSERMANN:

Direkt an den computerunterstützten Produktionsanlagen am Endprodukt Leiterplatte mitzuarbeiten

Produktionsanlagen zu programmieren und einzustellen

Die Produktqualität der Leiterplatte zu überprüfen und sicherzustellen

Fertigungs- und Prüfpläne zu erstellen

Produktionsabläufe zu planen, zu steuern und zu optimieren

Prozess- und Anlagenstandards auszuarbeiten und zu dokumentieren

