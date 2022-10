Industriell.Integrativ.Innovativ. mit fast 40 Jahren Erfahrung

Die GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH, mit Sitz in St. Pölten-Hart, ist mit rund 530 Mitarbeiter*innen einer der größten Integrativen Betriebe Österreichs.

Unser Unternehmen ist ein zertifizierter Industriebetrieb und bietet Produkte und Leistungen in den Geschäftsfeldern Metall, Elektro, Textil, Schilder.Druck.Werbetechnik sowie GW Services (Grünraumpflege, Gebäudereinigung, Sanierung) an. Karrieremöglichkeiten bieten sich sowohl im kaufmännischen als auch im technischen und administrativen Bereich.

WERDEN AUCH SIE TEIL UNSERES TEAMS

Unseren Mitarbeiter/innen und Lehrlingen bieten wir:

Sicheren Arbeitsplatz, sicheres Einkommen (KV-Entlohnung)

Viele verschiedene Fachbereiche, Lehrberufe, ...

Flexible Arbeitszeitmodelle, Papamonat, Homeoffice, usw.

Gutes Betriebsklima

Kostenlose GW-Berufsbekleidung

Werkseigene Kantine (vergünstigtes Mittagessen, Jausenangebot)

Barrierefreie Gebäude, gute Verkehrsanbindung (Bahn, Bus), ausreichende Parkplätze

Programm einer „Betrieblichen Gesundheitsförderung“

GW-eigener Fitnessraum, Pausenhof mit attraktiver Ausstattung, ...

und vieles mehr

Wir suchen aktuell:

Facharbeiter*in Textil in St. Pölten und Gmünd

Facharbeiter*in Elektro

Mitarbeiter*in Baugruppenfertigung

Reinigungstechniker*in für Sonderreinigung

Facharbeiter*in Sanierung

Facharbeiter*in CNC-Zerspanung

Produktionsplaner*in Geschäftsfeld Metall

IT Netzwerk- und Systemadministrator*in

Lehrlinge für die Integrative Lehre und Regellehre

Interessiert?

bewerbung@gw-stpoelten.com

Weitere Informationen über unser Unternehmen und aktuelle Jobangebote finden Sie unter www.gw-stpoelten.com

GW St. Pölten

Integrative Betriebe GmbH

Ghegastraße 9-11

3151 St. Pölten-Hart / Austria

T +43 (0)2742/867-0

F +43 (0)2742/867-4009

www.gw-stpoelten.com

gw@gw-stpoelten.com