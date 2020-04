Kesselwärter (m/w)

Vollzeit

Bruck an der Leitha

G4S ist das weltweit größte Sicherheitsunternehmen, das sich auf das Outsourcing von Sicherheitsleistungen spezialisiert hat. Unsere Kernkompetenz basiert auf unserem langjährigen hervorragenden Sicherheits Know-How und unserer Erfahrung in den Abläufen von Sicherheitsprozessen. Weltweit sind wir in über 100 Ländern tätig, alleine in Österreich bieten wir rund 3.000 MitarbeiterInnen einen sicheren Arbeitsplatz. Als KesselwärterIn sind Sie für die Bewachung, Bedienung und Steuerung der gesamten Kesselanlage zuständig. Zudem führen Sie Rundgänge am Gelände durch. Ihre Dienste finden im Tag/Nachtwechsel laut Dienstplan statt. Ihre Dienste leisten Sie hierbei in einem Zeitfenster von Montag bis Sonntag. Die Ausbildung zum Kesselwärter wird von G4S übernommen.

Ihr Aufgabenbereich:

Bedienung, Steuerung und Überwachung der Kesselanlage

Laufende Kontrolle des Kesselparameters

Behebung und Dokumentation von Fehlern

Eingreifen bei Regelabweichungen

Telefondienst

Dokumentation von Alarmen

Überwachung von Professionisten

Allgemeine Bewachungstätigkeiten

Unsere Anforderungen:

Volljährigkeit

Unbescholtenheit - keine gerichtlichen Verurteilungen!

Technische Ausbildung und/oder praktische Erfahrung

Gültiger Führerschein Klasse B und eigener PKW

Deutschkenntnisse ( C1 ), Englischkenntnisse ( B1 )

Bereitschaft zu Tag-, Nacht- und Wochenenddiensten

Tadellose Umgangsformen und Teamfähigkeit

Verpflichtung für mindestens 2 Jahre

Ihre Perspektiven:

Übernehmen Sie Verantwortung und entwickeln Sie sich in einem großartigen Unternehmen weiter!

Arbeiten Sie mit einem tollen Team an gemeinsamen Zielen und feiern Sie Ihre Erfolge!

Profitieren Sie von einem internationalem Umfeld und der langjährigen Erfahrung im Dienstleistungsbereich!

Monatliches Bruttoentgelt von 1.818,60,- Euro auf Basis Vollzeit, exkl. Zulagen und Zuschläge

Wir freuen uns auf Sie und Ihrem Interesse an dieser vielseitigen, herausfordernden und verantwortungsvollen Position und auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter https://g4ssecuresolutions.recruitee.com/o/kesselwarter-mw-vollzeit-bruckleitha

Wir, G4S, sind davon überzeugt, dass Vielfalt unseren anhaltenden Erfolg belebt. Da die Fähigkeiten und Talente die benötigt werden, um ein globales Geschäft zu führen, zu entwickeln und zu erweitern, gerade bei Menschen mit unterschiedlicher Herkunft zu finden sind.

Wir handeln mit INTEGRITÄT und RESPEKT

Wir arbeiten mit Leidenschaft an SICHERHEIT, SICHERUNG und EXZELLENTEM KUNDENSERVICE

Das erreichen wir durch INNOVATION und TEAMWORK