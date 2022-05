Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in St. Georgen an der Leys suchen wir ab sofort eine/n

KFZ Mechaniker (m/w/d)

Vollzeit/Teilzeit/Geringfügig

Was du tun wirst:

Du arbeitest in einer kleinen Autowerkstatt.

Deine Aufgaben sind verschiedenste Tätigkeiten, wie Service- und Reparaturen, sowie Instandhaltung und Fehlersuche und noch mehr.

Was du mitbringst:

Du hast eine Lehre zum/r KFZ-TechnikerIn.

Deine Aufträge arbeitest du selbstständig und gewissenhaft ab.

Du bist zuverlässig und verantwortungsbewusst.

Du kannst dich auf Deutsch in Wort und Schrift gut verständigen.

Zur Arbeit kommst du ohne Hindernisse.

Was du davon hast:

Deine Arbeitszeit sind Vollzeit, Teilzeit oder Geringfügig so wie du möchtest.

Du erhältst eine pünktliche und faire Bezahlung laut KV mindestens 14,21€ brutto/Stunde

Einen sicheren Job in der Region.

Die notwendige Arbeits- und Schutzbekleidung bekommst du von uns zur Verfügung gestellt.

Interesse? - Dann bewirb dich jetzt gleich online oder schicke die Bewerbung an die unten angeführte Mail-Adresse!

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Stefanie Eßletzbichler

T: 05906032431

s.essletzbichler@maschinenring.at