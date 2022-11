Stellenausschreibung Klärwärter

Die Marktgemeinde Jedenspeigen sucht für den Betrieb der Kläranlage ein/e Klärwärter/in zum nächstmöglichen Eintrittsdatum. Sie möchten ein Teil des Gemeindeteams werden, dann bewerben Sie sich.

Was wir bieten....

Anspruchsvolle, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Beschäftigung

Vollzeitbeschäftigung 40 Wochenstunden - langfristiges Dienstverhältnis.

Flache Struktur mit kurzen Entscheidungswegen

Was auf Sie wartet....

Steuerung und Überwachung des Betriebes der Abwasserreinigungsanlage

Ausführen von Laboruntersuchungen und Instandhaltungsarbeiten

Übernahme von Bereitschaftsdiensten

Weitere Gemeindetätigkeiten (wie Grünraumpflege, Winterdienst, Instandhaltung)

Was Sie mitbringen.....

Bevorzugt wird eine abgeschlossene Facharbeiterausbildung wie Elektriker oder Installateur mit mehrjährigere Berufserfahrung

belastbar, flexibel

verantwortungsbewusst und zuverlässig

teamfähig

Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift

Bereitschaft zur Weiterbildung und Mehrarbeit

körperliche Eignung im Umfeld von Abwasserreinigungs- und Kanalisationsanlagen (Arbeiten in beengten Verhältnissen etc.)

Führerschein der Klassen B und F

Die Entlohnung erfolgt nach den Bestimmungen des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976 (GVBV), LGBl.2420 in der geltenden Fassung zuzüglich der gesetzlichen Zulagen und Bereitschaftsentgelt. Weiters besteht die Möglichkeit zur Überzahlung aufgrund von Vordienstzeiten und/oder entsprechender Qualifikation.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Ausbildungs- und Verwendungszeugnisse, Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, Strafregisterbescheinigung (kann auch nachgereicht werden - nicht älter als drei Monate).

Interessierte Personen richten Ihre Bewerbungsschreiben an die Marktgemeinde Jedenspeigen, 2264 Jedenspeigen, Bahnstraße 2 oder per E-Mail an gemeinde@jedenspeigen.gv.at