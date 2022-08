Wir sind Teil einer europaweit tätigen Unternehmensgruppe, die zu den führenden Anbietern in den Bereichen Bedachungen und Gartenprodukten für den Baumarkt oder Baustoff-Fachhandel zählt.

Für unsere neue Niederlassung in Loosdorf suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Kraftfahrer in Vollzeit(m/w/d)

Ihre Aufgaben:

Belieferung unserer Kunden im Bereich Baumarkt und Baustoffhandel

Beladen des Fahrzeugs

Verantwortung für die Kontrolle und Pflege der überlassenen Arbeitsmittel

Das bringen Sie mit:

LKW-Führerschein Klasse C/CE und eine Fahrerkarte

Fahrpraxis mit dem LKW und Erfahrung im Auslieferverkehr

Idealerweise Staplerschein

Organisationstalent, Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und Teamgeist

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten:

Tagestouren innerhalb Österreich

Einen sicheren Arbeitsplatz mit attraktivem Gehalt

Ein kollegiales Miteinander

Sind Sie an dieser Aufgabe interessiert?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte mit Angabe Ihres frühesten Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail an bewerbung@i-s-g.com senden.

ISG Baustoffservice GmbH

Bahnhofstraße 51 | 77746 Schutterwald | Deutschland