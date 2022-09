Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Regionen stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir in Österreich sind, so familiär sind unsere Teams vor Ort.

Der Maschinenring Region Weinviertel sucht Verstärkung am Standort in 2130 Mistelbach, Wirtschaftspark 15.

Kunden- & Projektbetreuer (m/w/d)

Was du tun wirst: Umsetzen regionaler Projekte

Du bist eine zentrale Stelle unseres Netzwerks und für die landwirtschaftlichen Betriebe eine wichtige Kommunikationsquelle.

Im Team hilfst du mit Maschinengemeinschaften zu organisieren, weißt was unsere Kunden und Kundinnen brauchen und findest dadurch wirtschaftlich vernünftige Lösungen.

Ob innovative Maschinen oder Neues aus der Praxis und Forschung. In Sachen Land- und Forstwirtschaft bist du laufend auf dem neuesten Stand.

Gemeinsam mit deinen Teamkollegen organisierst du agrarische Fachveranstaltungen, Stammtische und Feldbegehungen.

Was du mitbringst: Gestaltungskraft und Hingabe für die Landwirtschaft

Du hast eine höhere, kaufmännische Ausbildung absolviert, bist technisch interessiert und stellst sinnvolle Maschinenkalkulationen auf.

Du liebst die Landwirtschaft, gehst aktiv auf andere zu und kannst gut zuhören. Mit deiner Freundlichkeit und guten Argumenten überzeugst du jeden noch so großen Zweifler.

Deine Ziele erreichst du selbstständig. Du gestaltest gerne, arbeitest gut organisiert und weißt auch wie du IT-Tools effizient nutzt.

Was du davon hast: Eine Position mit Einfluss und viel Freiraum

Du spielst eine zentrale Rolle für die Kunden und Kundinnen in unserem Gebiet. Hier hilfst du mit, ein starkes Netzwerk aufzubauen.

Einen gut begleiteten Start, inklusiv verschiedener Schulungen indem du deine Aufgaben im Detail kennenlernst. Die Feinheiten bringen dir dann noch deine Kollegen bei.

Freiraum für deine Ideen. Deine Ziele definieren wir gemeinsam, den Weg dorthin bestimmst du weitestgehend alleine.

In unserem neuen Büro erwartet dich eine Top-Ausstattung und ein sehr gutes Betriebsklima.

Eine große Bandbreite an Weiterbildungsmöglichkeiten und Benefits erwarten dich bei uns.

Dein Monatsgehalt beträgt mindestens € 2.300,00 brutto bei Vollzeit. Ob bzw. wie viel es für dich mehr sein kann hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab. Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt online unter Jobnummer 12900 auf www.maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich.

Maschinenring Service NÖ-Wien eGen

Julia Aschauer, MA

Mold 72, 3580 Horn

Tel.: 059 060 300 57

Jobs.noe@maschinenring.at

www.maschinenring-jobs.at