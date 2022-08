Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Pöchlarn suchen wir ab sofort eine/n

Lagerarbeiter m/w/d

Was du tun wirst:

Du bereitest Saatgutsäcke fachgerecht für den Weitertransport vor

Du kontrollierst die Packstücke auf Vollzähligkeit und Beschädigung

Du steuerst bei Bedarf einen Hubwagen zur Verteilung der fertig beladenen Paletten

Du hilfst mit, die Halle sauber zu halten

Was du mitbringst:

Schichtarbeit ist für dich ok

Auf dich kann man sich verlassen und du arbeitest gerne im Team

Du kannst dich auf Deutsch gut verständigen und verstehst Arbeitsanweisungen

Du besitzt den Führerschein B und ein Auto, um pünktlich zu deinem Arbeitsplatz zu kommen

Stehen, gehen, heben, ziehen... die Arbeit im Lager ist anstrengend. Du hast die Kraft und Ausdauer dafür

Was du davon hast:

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn von € 11,50 brutto/Stunde pünktlich

Klingt reizvoll ? Dann bewirb dich jetzt unter maschinenring-jobs.at mit der Jobnummer 12807. Wir freuen uns auf dich !

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Gerlinde Horvath

Schrattenbrucker Straße 3

3390 Melk

T: 05906033810

gerlinde.horvath@maschinenring.at