Lagerhaus Gmünd-Vitis

Wir freuen uns auf Verstärkung

Lagerhaus zählt zu den führenden Handels– und Dienstleistungsunternehmen im ländlichen Raum. Für unsere Betriebe und Filialen suchen wir engagierte Lehrlinge (m/w) für folgende Lehrberufe:

Landmaschinentechniker/in Gmünd

Landmaschinentechniker/in Vitis

Einzelhandelskaufmann/kauffrau Haus– und Gartenmarkt Weitra

Einzelhandelskaufmann/kauffrau Ersatzteile Gmünd

Installations– und Gebäudetechniker/in Gmünd

Installations– und Gebäudetechniker/in Vitis

Kraftfahrzeugtechniker/in Gmünd

Kraftfahrzeugtechniker/in mit Schwerpunkt Nutzfahrzeuge (LKW) Vitis

Elektroinstallateur/in Gmünd

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bevorzugt per E-Mail oder per Post an:

Raiffeisen Lagerhaus Gmünd-Vitis eGen

Personalentwicklung

Albrechtser Straße 3

3950 Gmünd

Tel +43 2852/537 72 - 103

jobs@rlh-gmuend.at

Weitere interessante Jobs unter lagerhaus.at/gmuend