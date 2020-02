Berger ist ein niederösterreichisches Familienunternehmen seit 1890. Damals, wie heute, stellen wir sowohl innovative als auch traditionelle Schinken-und Wurstprodukte her, stets darum bemüht, neue Technologien mit Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein zu vereinen.

Wir bieten engagierten Mitarbeitern eine spannende, abwechslungsreiche Tätigkeit in der Lebensmittelbranche sowie die Möglichkeit, sich aktiv in das Unternehmen einzubringen und zur Führungskraft auszusteigen.

Am Standort Sieghartskirchen suchen wir für die Lehrausbildung Lehrlinge für den

Lehrberuf Fleischverarbeitung

(3 Jahre Lehrzeit)

Deine Aufgaben:

Erlernen der Kenntnisse über Fleischteile

Fleischerzeugung und küchenfertiger Zuschnitt von Fleischteilen

Herstellen von Würsten und Schinken

Erlernen und Einhalten der Hygienerichtlinien und des sicheren Verhaltens am Arbeitsplatz

Unsere Anforderungen:

Um eine Lehre bei uns zu beginnen, sind die Erfüllung der Schulpflicht, Freude am handwerklichen Arbeiten, Lernbereitschaft, Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein die idealen Voraussetzungen.

Deine Stärken:

Freude am Umgang mit Fleisch

Gute Teamfähigkeit

Handwerkliches Geschick

Fleiß und Durchhaltevermögen

Was dich erwartet:

Wenn du an einer hochwertigen Ausbildung in einem traditionsreichen Beruf in Verbindung mit neusten Technologien interessiert bist, dann freuen wir uns über deine Bewerbung.

Ansprechpartner: Herr Sascha Sulzer

Bewerbungen bitte an: office@berger-schinken.at

www.berger-schinken.at