Wir sind ein biotechnologisches Produktionswerk in der Nähe von Laa/Thaya mit über 450 Mitarbeitern und bieten jungen Menschen eine fundierte

LEHRE ALS FACHARBEITER (m/w/d)

Elektroanlagen- und Betriebstechnik

Labortechnik Biotechnologie

IT-Technik

Maschinenbautechnik

Du bist Schulabgänger (m/w/d) einer höheren Schule oder hast gerade Deine Schulpflicht beendet und suchst eine Lehrstelle in einem spannenden und sicheren Unternehmen, dann bist Du bei uns richtig!

Unser Angebot an unsere Lehrlinge (m/w/d)

Deine Lehrlingsentschädigung beträgt im 1. Lehrjahr € 875,-.

Du wirst in Deiner Lehrzeit in verschiedenen Bereichen der Abteilung ausgebildet und lernst in erfahrenen Teams durch Mitarbeit an wichtigen Projekten die Grundlagen des Berufs.

Nach erfolgreichem Abschluss der Lehre steht Deinem beruflichen Einstieg in unserem Unternehmen nichts mehr im Weg.

Wir bieten Sozialleistungen eines großen Unternehmens wie Essenszuschuss, freiwilliges Fahrtgeld, Lebensversicherung, Prämien für guten Schulerfolg etc.

Unsere Erwartungen an unsere Lehrlinge (m/w/d)

Begeisterung und Interesse für das jeweilige Fachgebiet.

Genauigkeit und Zuverlässigkeit sowie gute Schulzeugnisse in der Berufsschule

Freude an der Arbeit im Team sowie gute Umgangsformen

Eine offene und ehrliche Persönlichkeit sind beste Voraussetzungen dafür bei uns erfolgreich zu sein

Wenn Du begeistert bist für den Bereich Elektrik, Technik oder Labor, dann freuen wir uns auf Deine Lehrlingsbewerbung!

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen mit aktuellem Foto, Zeugnissen und Lebenslauf per E-Mail an Frau Renate Zipperl an bewerbungen.at@jungbunzlauer.com.

Jungbunzlauer Austria AG

Werk Pernhofen

2064 Wulzeshofen