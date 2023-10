Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Unser Gartenbauteam sucht einen Lehrling für Garten- und Grünflächengestalter*in am Standort Melk ab Sommer 2024.

Lehrling für Garten- und Grünflächengestalter (m/w/d)

Was du tun wirst: Du lernst von den Profis und bist bei vielen Gartenbau-Projekten dabei.

In deinen 3 Jahren Lehrzeit lernst du den Umgang mit vielen verschiedenen Werkstoffen und Geräten.

Das Vermessen und die Vorbereitung von Arbeitsflächen sowie das Gestalten von Gärten und Skizzen zeichnen, Rasen anlegen, Teichanlagen und Steinmauern errichten - bei uns ist alles dabei.

Gemeinsam im Team setzt und pflegst du Pflanzen, dabei lernst du den fachgerechten Stauden-, und Hecken- und Baumschnitt.

Du besuchst die Berufsschule in Langenlois, das genaue Datum besprechen wir sobald es soweit ist.

Was du mitbringst: Du hast Freude in der Natur zu arbeiten.

Du bist handwerklich geschickt, das kannst du bei unseren Baustellen unter Beweis stellen und ausbauen.

Du magst es anzupacken und siehst Arbeiten, die zu erledigen sind. Unser Team ergänzt du als wichtiges Mitglied.

Wir legen großen Wert auf Eigenständigkeit und Verlässlichkeit - das bringst du mit.

Du bist die meiste Zeit bei fast jedem Wetter auf Baustellen - das macht dir nichts aus.

Was du davon hast: Du arbeitest in einem motivierten Team.

Abwechslungsreich: Durch unsere vielseitigen Projekte sammelst du viel Erfahrung in allen Bereichen.

Regional verwurzelt: Wir sind mit dem Land und der Landwirtschaft eng verbunden. Unsere Kultur ist bodenständig, direkt und ehrlich.

Persönliche Betreuung: Wir unterstützen DICH bei allen Fragen und Problemen.

Arbeitskleidung: Du wirst mit funktioneller und sicherer Kleidung ausgestattet.

Belohnung: Bei uns wird LERNEN belohnt - Prämien für gute Leistungen.

Anrechnung: Hast du bereits eine Ausbildung absolviert, sprechen wir über mögliche Anrechnungszeiten, welche bei deiner Lohneinstufung berücksichtig werden.

Deine Lehrlingsentschädigung beträgt lt. KV im ersten Lehrjahr € 660,- brutto. Hinzu kommen die anfallenden Diäten, wenn du auf den Baustellen unterwegs bist. Haben wir DEIN Interesse geweckt?

Bei einem Schnuppertag kannst du rausfinden, ob der Job zu DIR passt. Dazu kannst du gerne unter 0664/883 306 04 anrufen oder kontaktiere uns einfach über WhatsApp. Deine Unterlagen kannst du uns per Mail an anja.hoefinger@maschinenring.at oder unkompliziert per WhatsApp senden.

Wir freuen uns auf DICH!!

Dein Kontakt

Maschinenring Melk-Pöggstall

Anja Höfinger

Schrattenbrucker Straße 3

3390 Melk

D: 05906033811

H: 0664/883 306 04

anja.hoefinger@maschinenring.at