Wir sind ein biotechnologisches Produktionswerk in der Nähe von Laa/Thaya mit über 450 Mitarbeitern und bieten jungen Menschen eine fundierte Ausbildung als

LEHRLING IN EINEM PRODUKTIONSUNTERNEHMEN

- Anlagen- und Betriebstechniker

- Labortechniker Biotechnologie

Zielstrebige Jugendliche, gerne auch Schulabgänger von höheren Schulen, mit Ehrgeiz und Lernwillen.

Wir suchen

Begeisterung und Interesse an Elektronik oder Chemie sowie Technik. Genauigkeit und Zuverlässigkeit

sowie gute Schulzeugnisse. Freude an der Arbeit im Team, gute Umgangsformen und eine offene und

ehrliche Persönlichkeit sind beste Voraussetzungen dafür bei uns erfolgreich zu sein.

Wir bieten

Unsere Lehrlingsentschädigung beträgt im 1. Lehrjahr € 818,-. Zusätzlich bieten wir Sozialleistungen und

entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten in einem großen Unternehmen. Nach erfolgreichem Abschluss

der Lehre steht einem beruflichen Aufstieg in unserem Unternehmen nichts mehr im Weg.

Willst Du Teil unseres Teams werden? Dann sende uns Deinen Lebenslauf mit Foto und Zeugnissen:

bewerbungen.at@jungbunzlauer.com

Jungbunzlauer Austria AG

Werk Pernhofen, 2064 Wulzeshofen