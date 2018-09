Bist du auf der Suche nach einer wirklich erfrischenden Ausbildung?

Wir suchen ab August 2019 am Standort Unterradlberg engagierte

Lehrlinge Brau- und Getränketechnik (m/w)

Mit dem Lehrberuf Brau- und Getränketechniker stehen dir viele Wege offen, denn gute Brau- und GetränketechnikerInnen sind immer gefragt. Während der 3-jährigen Lehrzeit, bist du im Ausbildungsverbund zwischen Privatbrauerei Egger und Egger Getränke tätig und erhältst das nötige Rüstzeug für diesen spannenden Beruf. Zusätzlich zur Ausbildung im Betrieb besuchst du die Berufsschule in Wien.

Du lernst:

Alles rund um die Grund- und Rohstoffe sowie unsere Wasseraufbereitung

Alles rund um die Herstellung von alkoholfreien Erfrischungsgetränken

Alles rund um´s Bierbrauen

Die richtige Abfüllung und Verpackung der Getränke

Alles rund um das Qualitätsmanagement und noch vieles mehr

Dein Profil:

Mit der Lehre in unserem Unternehmen kannst du nach 9 Jahren Pflichtschule beginnen. Auch BewerberInnen mit einer abgebrochenen Schule oder einer Vorlehre sind herzlich willkommen. Handwerkliches Geschick und Interesse an technischen Vorgängen, ein guter Geruchs- und Geschmackssinn, Reinlichkeit und eine selbstständige Arbeitsweise macht dich zu einem/einer idealen KanditatIn.

Für diese Position gilt eine kollektivvertragliche Lehrlingsentschädigung von € 961,50 brutto im ersten Lehrjahr. Darüber hinaus erwarten dich noch einige Zusatzleistungen.

Weitere Infos zur Ausbildung findest du in unserem Lehrlingsfolder unter: www.eggergetraenke.at/karriere/lehre

Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Schreiben warum dich der Beruf interessiert, Zeugnissen der letzten beiden abgeschlossenen Schulstufen und Foto per Mail an karriere@eggergetraenke.com oder per Post zu Handen Frau Doris Höchtl.

Egger Getränke GmbH & Co OG, Privatbrauerei Fritz Egger GmbH & Co KG • Tiroler Straße 20 • 3105 St. Pölten-Unterradlberg

Tel.: +43 (0)50 300 – 0 • office@eggergetraenke.at • www.eggergetraenke.at