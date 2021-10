Bei der Marktgemeinde Ober-Grafendorf gelangt die Stelle als

Leitende|r Gemeindebedienstete|r

für 40 Wochenstunden zur Ausschreibung.

Zu Ihren Haupttätigkeiten gehören:

Die ordnungsgemäße Führung und Verwaltung der Gemeindegeschäfte im Sinne der NÖ Gemeindeordnung.

Die Verantwortung, Leitung, Auswahl und Führung der MitarbeiterInnen der Marktgemeinde Ober-Grafendorf.

Die Vorbereitung sowie Organisation von Maßnahmen innerhalb der Marktgemeinde Ober-Grafendorf in Abstimmung mit der politischen Führung.

Die Vorbereitung und Durchführung von Gemeindesitzungen, internen und öffentlichen Veranstaltungen

Was erwarten wir von Ihnen?

Eine abgeschlossene höhere Schulausbildung (Matura, juristische, kaufmännische oder technische Ausbildung).

Eine mehrjährige Berufs-bzw. Führungserfahrung.

Eigenständiger zuverlässiger Arbeitsstil.

Voraussetzungen um Leadership- und Management- Aufgaben zu übernehmen.

Bereitschaft und Fähigkeit als Bindeglied zwischen Politik, Gesellschaft und Verwaltung zu agieren.

Interesse am Gemeindegeschehen.

Gute MS-Office Kenntnis sowie eine Affinität zur EDV.

Erfolgreich abgelegte Dienstprüfung oder Ablegen der Dienstprüfung innerhalb der gesetzlichen Frist.

Bereitschaft zur Leistung von Mehr- und Überstunden.

Gesundheitliche Eignung.

Einwandfreier Leumund.

Österreichische Staatsbürgerschaft.

Entlohnung und Vertragsbeginn: Die Einstellung erfolgt nach den Bestimmungen des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes vorerst mit einer Befristung von einem Jahr in der Entlohnungsgruppe 8. Als Dienstbeginn ist der 2.1.2022 vorgesehen. Bewerbung: Die schriftliche Bewerbung ist an den Bürgermeister der Marktgemeinde Ober-Grafendorf zu richten. Die Bewerbungsfrist läuft bis 22.10.2021 (Einlangen am Gemeindeamt). Es erfolgt ein entsprechendes Personalselektionsverfahren, wobei die Vertraulichkeit der Bewerbung berücksichtigt wird.

Gemeindeamt

Hauptplatz 2

3200 Ober-Grafendorf

T: 02747/23 130

gemeindeamt@ober-grafendorf.at

www.ober-grafendorf.gv.at