Stellenausschreibung

In der Marktgemeinde Lichtenau im Waldviertel ist die Stelle

Leitende/r Vertragsbedienstete/r mit 40 Std./Woche (Amtsleiter/in)

ehestmöglich zu besetzen. Die Anstellung und Entlohnung erfolgt gemäß den Bestimmungen des NÖ Gemeindevertragsbedienstetengesetzes 1976.

Aufgabenbereich:

Leitung und Organisation des Gemeindeamtes; Personalführung;

Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen, Teilnahme an Sitzungen;

Ansprechpartner für Bürgermeister, Gemeindeorgane und Bevölkerung;

Koordinierung von Gemeindeprojekten (Budgetierung, Finanzierung sowie Abrechnung);

rechtliche Angelegenheiten der Gemeinde; Mitwirkung bei der Gemeindeentwicklung

Anforderungsprofil:

Abgeschlossene Schulbildung (Maturaniveau erforderlich),

gute EDV- Kenntnisse (Office, Internet usw.),

Eigenständigkeit, Leistungs- und Lernbereitschaft, Teamfähigkeit,

Bereitschaft zur Weiterbildung (Gemeindedienstprüfung), Lenkerberechtigung B, m: abgeleisteter Präsenz-/Zivildienst

Nähere Informationen entnehmen Sie unserer Homepage: www.lichtenau.gv.at

Schriftliche Bewerbungen senden Sie an das Gemeindeamt 3522 Lichtenau 49 (inkl. der erforderlichen Unterlagen wie Zeugnisse, lückenloser Lebenslauf samt Foto etc), zH Hr. Bürgermeister Andreas Pichler oder an bgm@lichtenau.gv.at. Die Bewerbungsfrist endet am 21.05.2021.