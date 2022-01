Leitender Mitarbeiter (m/w) für Forstbaumschule gesucht!

Wir sind ein Familienbetrieb, der in dritter Generation Forstpflanzen produziert und verkauft. Für unseren Standort in Pöggstall/NÖ suchen wir ab Jänner 2022 einen engagierten leitenden Mitarbeiter (m/w) in ganzjähriger Festanstellung (Vollzeit).

Wir suchen eine gestandene Persönlichkeit, die offen ist für die unterschiedlichsten Aufgabengebiete rund um eine landwirtschaftliche Produktion.

Aufgaben:

Baumschularbeiten über das ganze Jahr (von der Verschulung bis zur Rodung)

Anleitung von Saison- und Aushilfskräften

alle anstehenden Traktorarbeiten (Bodenbearbeitung, Aussaat Gründüngung, Pflanzenschutz, Roden, …)

Kommissionierung von Bestellungen

Instandhaltung / Wartung von Fahrzeugen und Gebäuden

Selbstständiges Arbeiten in Abstimmung mit dem Betriebsleiter

Das erwarten wir:

Führerschein B (PKW) und F (Traktor)

Erfahrung in der Landwirtschaft, technisches Verständnis

engagierte Mitarbeit und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen

Einsatzwillen

sehr gute Deutschkenntnisse

Das bieten wir:

eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer zukunftssicheren Branche

Flexible Arbeitszeiten (außerhalb der Hauptsaison)

Integration in den gesamten Betriebsablauf

ganzjährige Vollzeitarbeit

Entlohnung über KV und je nach Qualifikation, Einstieg mit € 13,-/h

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, Quereinsteiger herzlich willkommen!

Kontakt:

Murauer Forstpflanzen GmbH

Arndorf 17

3650 Pöggstall

&

Hübing 24

4974 Ort im Innkreis

Mail: office@murauer-forstpflanzen.at

Telefon: 07751 82620

Internet: www.murauer-forstpflanzen.at