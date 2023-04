Leiter*in Wirtschaftshof

Der Wirtschaftshof mit ca. 25 Mitarbeiter*innen verfügt über eine eigene Betriebsstätte samt zugehörigem Fuhrpark, Werkstätten und Altstoffsammelzentrum. Für die Leitung suchen wir eine integre Persönlichkeit mit hoher sozialer Kompetenz und ausgeprägten Führungsqualitäten.

Entlohnung und Einstufung: Funktionsgruppe 7 mit einem Grundgehalt in der Stufe 1 von dzt. € 2.782,80 brutto pro Monat zuzüglich 15% Personalzulage und Sonderzahlungen. Die Anstellung erfolgt als Vertragsbedienstete(r) gemäß dem NÖ Gemeindevertragsbedienstetengesetz.

Ihre Aufgaben:

Personalführung und Leitungsaufgaben

Entgegennahme von Aufträgen, Arbeitseinsatzplanung

Arbeitsvorbereitung und tägliche Ausgabe der Arbeitsaufträge

Fuhrparkmanagement, Beschaffungswesen

Agenden der Abfallentsorgung, des Altstoffsammelzentrums und der Grünschnittsammelstelle

Allgemeine Büroarbeit, Leistungskontrolle und Leistungserfassung, Urlaubsplanung, Sonderaufträge, Winterdienst, Bereitschaftsdienste

Anforderungsprofil:

Abgeschlossene technische Berufsausbildung

Führungskompetenz und Durchsetzungsvermögen

IT-Anwenderkenntnisse, Führerschein B

Bereitschaft zur Leistung von Überstunden und Wochenenddiensten

Österr. Staatsbürgerschaft oder EU-Bürger(in); unbescholtenes Vorleben

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen an: stadtamt@wolkersdorf.at oder per Post an Stadtgemeinde Wolkersdorf i. Wv., Hauptstraße 28, 2120 Wolkersdorf.

Bewerbungsfrist: 30. April 2023

www.wolkersdorf.at