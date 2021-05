Das Flugsportzentrum Spitzerberg ist ein privater Flugplatz für Motorund Segelflieger im östlichen Niederösterreich. Über den Flugbetrieb hinaus, bieten am Gelände tätige Vereine Angebote für Sportbegeisterte wie u.a. Pilotenausbildungen, Gleitschirmfliegen oder Motocross fahren. Angrenzend an das Flugplatzgelände gibt es im Restaurant Icarus sehr gute Verpflegung und im Hotel Spitzerberg komfortable Übernachtungsmöglichkeiten in 32 hochwertig eingerichteten Zimmern und 9 Apartments. Ein besonderer Ort also für private Aufenthalte und durch den modernst ausgestatteten Seminarraum auch für inspirierende Tagungen.

Für diesen Ort suchen wir eine/n Mitarbeiter/in für die

Leitung Flugbetrieb und Liegenschaftsverwaltung (m/w/d)

Vollzeit - 40 h/Woche, unbefristetes Dienstverhältnis

Was wir bieten:

Vielseitiges, abwechslungsreiches und spannendes Aufgabenfeld

Selbständiges Arbeiten

Möglichkeit mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen

Zahlreiche Mitarbeiter-Benefits

Ihre Aufgaben:

Leitung Flugbetrieb

Flugplatzbetriebsleiterdienst gemäß den geltenden Verordnungen und Gesetzen

Organisation der stellvertretenden Flugplatzbetriebsleiter sowie sämtlicher Betriebsmittel

Erster Ansprechpartner vor Ort für Hotellerie, Gastronomie, Benutzer, ansässige Vereine sowie externe Firmen und Behörden

Administrative und organisatorische Koordination

Erstellung und Verbuchung von Rechnungen und Zahlungskontrolle

Evidenz der Unterlagen für den Flugplatzbetrieb sowie der Hangareinstellungen inkl. Kontrolle

Leitung Liegenschaftsverwaltung

Gesamtverantwortung der Liegenschaft (Flugplatz und Hotel)

Führung des Facility Mitarbeiters vor Ort

Verantwortung für die Wartungstermine und Dokumentation

Leistungsbeauftragung (Ausschreibung) von zu erbringenden Wartungen und Bauleistungen sowie laufende Kontrolle und Abnahme

Verantwortung über die Planung und Kontrolle von Umbau-, Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie die Abwicklung mit den ausführenden Unternehmen (Termine, Qualität und Kosten), bei größeren Projekten in Koordination mit der Bauabte

Was wir von Ihnen erwarten:

Betriebsleiterausbildung mit Funksprechzeugnis für Flugfunkdienst (bei Bedarf auch nachholbar)

Umfassende Kenntnisse der Abrechnung von Fluggebühren und anderer mit dem Flugbetrieb zusammenhängende Gebühren

Erfahrung in der Führung eines (Flugplatz-) Büros sowie in der Führung von Mitarbeitern von Vorteil

Gute Kenntnisse im Bereich der Haustechnik als auch mit MS Office

Führerschein B

Idealerweise vorhandene Ersthelfer- sowie Brandschutzausbildung

Problemlösungsorientierte und selbstständige Arbeitsweise

Verlässlichkeit, Pünktlichkeit mit Fokus auf Einhaltung von Terminen

Qualitäts- und Kostenbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit sowie Teamfähigkeit

Technisches Geschick und Hands-on-Mentalität

Bereitschaft zur teilweisen Wochenendarbeit

Neben dem überaus spannenden Arbeitsumfeld bieten wir in dieser Position eine Entlohnung ab 2.200,-- Euro brutto monatlich sowie umfangreiche Sozialleistungen. Die Bereitschaft zur Überzahlung aufgrund von Berufserfahrung und Qualifikation ist für uns selbstverständlich.

Bewerben Sie sich gleich direkt über das Karriere-Portal auf https://link.tauroa.at/Spitzerberg-Flugbetrieb

Wir freuen uns darauf, Sie bald persönlich kennen zu lernen!

Flugplatz Völtendorf & Spitzerberg GmbH | Spitzerberg 1, A-2405 Hundsheim | www.spitzerberg.at