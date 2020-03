Wir suchen LKW-FAHRER/IN für Ladekran für 39 Std./ Woche (Baustellenerfahrung von Vorteil)

Aufgabengebiet:

• Belieferung der Eigenbaustellen mit LKW

• Kranschein von Vorteil (nachmachen möglich)

• Hebearbeiten auf Baustellen

• Mithelfen bei diversen Holzbauarbeiten

• Bereitschaft zur flexiblen Arbeitszeit

• Gute Deutschkenntnisse

Arbeitsbeginn: Ab sofort

Kollektivvertraglicher Mindestlohn von EUR 2.345,60 brutto / Monat + Zulagen. Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung vorhanden.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an office@holzwerk-harold.at oder per Post an:

Holzwerk Harold GmbH

Eichbergstraße 21, 3451 Plankenberg