Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Ottenschlag suchen wir ab sofort eine/n

Maler - Allrounder (m/w/d)

Was du tun wirst: Dein Team bestmöglich unterstützen

Du hilfst bei Malerarbeiten innen und außen mit.

Du erneuerst im Team Fassaden.

Du unterstützt die Fachkräfte beim Kleben von Vollwärmeschutz.

Du erledigst nach Anweisungen die Arbeiten selbstständig.

Was du mitbringst: Motivation und Hausverstand

Bist du Quereinsteiger oder hast Erfahrung - bei uns hat jeder eine Chance!

Du sprichst gut Deutsch und verstehst Arbeitsanweisungen.

Du hast den Führerschein B und ein eigenes Auto.

Du bist körperlich fit und schwindelfrei.

Was du davon hast: Einen sicheren Job in deiner Region

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst mindestens 2050€ brutto pro Monat. Je nach Qualifikation und Erfahrung kann es für Dich auch mehr sein.

Willst du unser Maler-Allrounder sein?

Dann bewirb DICH noch heute bei uns unter www.maschinenring-jobs.at mit der Jobnummer 14540.

Wir freuen uns auf DICH!!!

Dein Kontakt

Maschinenring Melk-Pöggstall

Anja Höfinger

Schrattenbrucker Straße 3

3390 Melk

T: 05906033811

anja.hoefinger@maschinenring.at