Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrar- bis Personaldienstleistungen, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Eggenburg suchen wir ab sofort eine/n

Maler Fachkraft (m/w/d)

Was du tun wirst:

Wir suchen Maler (m/w/d) für die Ausbildung und Qualifizierung von Jugendlichen.

Du bist Ansprechperson für die Auszubildenden und arbeitest mit ihnen in der überbetrieblichen Werkstätte für Maler.

Du bildest Lehrlinge aus und gibst ihnen Anweisungen zu den jeweiligen Projekten.

Du bist in engem Kontakt mit der Sozialarbeit.

Was du mitbringst:

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Maler.

Gesellenprüfung ist ebenfalls von Vorteil.

Du hast Berufserfahrung als Maler. Im Idealfall hast du auch schon Lehrlinge ausgebildet/begleitet.

Du behältst den Überblick und bist organisatorisch kompetent.

Was du davon hast:

Geregelte Arbeitszeiten: Du wirst von Montag bis Donnerstag im Ausmaß von 8-24 Std./Woche (Teilzeit) arbeiten.

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten: Auf dich warten interessante Tätigkeitsbereiche und vielseitige Aufgaben.

Persönliche Betreuung vor Ort: Dein persönlicher Ansprechpartner unterstützt und berät dich jederzeit, immer ganz in deiner Nähe.

Wir feiern dich: Als wertvoller Teil des Maschinenring-Teams lassen wir dich hochleben.

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung: Du bekommst eine hochwertige Arbeitskleidung, die dich schützt und mit funktionellen Details ausgestattet ist.

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung: Du erhältst deinen Lohn pünktlich und verdienst € 17,48 brutto/Stunde.

Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt online unter der Jobnummer 16285 auf www.maschinenring-jobs.at.

Dein Kontakt

Maschinenring Hollabrunn-Horn

Nadine Nicham

Mold 72

3580 Horn

T: +43 (59060) 38034

nadine.nicham@maschinenring.at