Wir sind österreichweit 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Für einen Kunden in Melk suchen wir ab sofort eine/n

Maler Hilfskraft m/w/d

Was du tun wirst:

Du hilfst mit beim Farben anrühren und vorbereiten

Weiters hilfst du mit beim Entfernen von Altanstrichen und Beseitigen von Unebenheiten und Rissen

Du hilfst mit beim Auftragen von Untergründen und Farben

Auch beim Erneuern von Außenfassaden ist deine Mithilfe notwendig

Arbeitsgeräte reinigen und warten gehört ebenfalls zu deinem Aufgabenbereich

Was du mitbringst:

Erfahrungen als Maler ist von Vorteil aber nicht unbedingt notwendig

Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis erleichtert die Zusammenarbeit

Führerschein B und eigenes KFZ zur Erreichung des Arbeitsortes ist erforderlich

du bist schwindelfrei da du auch in der Höhe arbeiten wirst

Was du davon hast:

Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsmöglichkeiten

Hochwertige Arbeits- und Schutzkleidung

Fairer Lohn und pünktliche Bezahlung

Wir bieten einen eigenverantwortlichen Aufgabenbereich mit einer interessanten, vielseitigen und herausfordernden Tätigkeit in einem krisensicheren Unternehmen. Für diese Position gilt ein Mindeststundenlohn von EUR 11,18 brutto. Abhängig von Ausbildung, Qualifikation und Erfahrung ist eine Bereitschaft zur Überzahlung vorhanden.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt unter maschinenring-jobs.at mit der Jobnummer 11926. Wir freuen uns auf dich!

Maschinenring Niederösterreich-Wien

Gerlinde Horvath

Schrattenbrucker Straße 3

3390 Melk

D: 05906033810

gerlinde.horvath@maschinenring.at