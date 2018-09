Sind Sie bereit für einen besonderen Job in einem der erfolgreichsten Logistikunternehmen? Mehr als 7.000 Menschen an 150 Standorten in 30 Ländern erwarten Sie.

Ihre Aufgaben:

Die Matura und Ihr Wunsch in der Berufswelt durchzustarten ist die beste Basis für unser einjähriges Traineeprogramm „Train the Orange Expert“. In Form von job rotation, learning on the job und theoretischen Schulungen werden Sie im Spezialgebiet Landverkehre, Betrieb oder Air & Sea zu einem Profi ausgebildet.

MaturantIn

Unsere Anforderungen:

neugierig und lernbereit

engagierte MaturantInnen von HAK, HBLA oder TGM Schulen (abgeleisteter Präsenzdienst)

Spaß an einer Tätigkeit im internationalen Umfeld

Interesse für Geografie, Sprachen sowie logistischen Abläufen

Organisationstalent

Teamplayer

Freude am Umgang mit Menschen unterschiedlicher Kulturen

Unser Angebot:

spannender Berufseinstieg

umfassende Ausbildung in Richtung Transport und Logistik

entdecken der eigenen Stärken und Interessensgebiete

Jobspezialisierung und Vertiefung nach dem Traineejahr

für diese Position gilt ein Ausbildungsgehalt von EUR 1.757,70 brutto/Monat

Kantine, Parkmöglichkeiten und gute öffentliche Erreichbarkeit

Gestalten Sie sich selbst Ihren Beruf!

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung! gw-world.com/greatjobs

Ihr Kontakt zu uns:

Frau Iris Klozyk

T +43 1 79799 7258

2326 Maria Lanzendorf