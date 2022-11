Ich bin seit mehr als 10 Jahren in der Volksbank. Das war eine sehr interessante und abwechlsungsreiche Zeit. Zu Beginn habe ich in Mistelbach eine fundierte Ausbildung in allen Bereichen des Bankwesens erhalten.

Foto: zVg

Diese Basis hat mir dann bei meinem Wechsel in die Filiale Laa geholfen.

Dort hat sich die Chance ergeben auf der Karriereleiter eine Stufe weiter nach oben zu steigen. 2020 konnte ich die Leitung übernehmen - diese Karrieremöglichkeit in einer Regionalbank finde ich echt toll. Andreas Sulz Filialleiter

VOLKSBANK. Vertrauen verbindet.