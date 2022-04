Die IMC Fachhochschule Krems verstärkt zum nächstmöglichen Eintrittszeitpunkt ihr Team im Bereich

Mitarbeit Facility Services (w/m/d)

IHRE AUFGABEN

Unterstützung beim reibungslosen Ablauf der gesamten räumlichen und gepflegten Organisation des Unternehmens

Sicherstellung der optimalen Sauberkeit an der IMC FH Krems

Mithilfe bei Vor- und Nachbereitungen bei internen und externen Veranstaltungen

Pflege der Pflanzen

Betreuung der Snackautomaten

Führen von verpflichtenden Dokumentationen

IHR PROFIL

Berufserfahrung in der Reinigung

MS Office Kenntnisse

Führerschein Gruppe B von Vorteil

Hohe Kunden und Servicebereitschaft

Gute Deutschkenntnisse (Wort & Schrift) setzen wir voraus

Englischkenntnisse von Vorteil

Sie sind eine Persönlichkeit mit Teamgeist, Flexibilität und hoher Kunden- bzw. Serviceorientierung. Neben Ihrem freundlichen Wesen bringen Sie hohe Leistungsbereitschaft und Eigenmotivation mit. Engagement und Lernbereitschaft, Professionelles Auftreten und wertschätzender Umgang mit Anderen sowie effizientes und zielorientiertes Arbeiten sind uns wichtig.

WAS UNS WICHTIG IST

Wir sehen die Zusammenarbeit von Akademia, Serviceeinrichtungen und Studierenden als kreativen Prozess, der eine erfolgreiche Transformation wissenschaftlicher Erkenntnisse in die wirtschaftliche Anwendung ermöglicht. Als wegweisende, weltoffene und wertschätzende Hochschule liegt uns das gesamte Team der IMC FH Krems besonders am Herzen. Mit einem umfangreichen internen sowie externen Weiterbildungsangebot und unserem Gesundheitsprojekt bieten wir eine moderne, innovative und international ausgerichtete Arbeitsumgebung im Herzen von Krems.

IHR GEHALT

Die IMC Fachhochschule Krems unterliegt keinem Kollektivvertrag. Für diese Stelle ist ein jährliches Brutto-Mindest-Gehalt von Euro 23.800,-- auf Basis Vollzeit (40 Wochenstunden) vorgesehen. Konkrete Gehaltseinstufungen erfolgen unter Berücksichtigung von Qualifikation und Berufserfahrung. Bei Vorliegen entsprechender einschlägiger Berufserfahrung oder Qualifikationsnachweisen ist die Bereitschaft zur Überzahlung vorhanden.

IHR KONTAKT

IMC Fachhochschule Krems, HR Services, bewerbungen@fh-krems.ac.at.

Bei Interesse bewerben Sie sich bitte ausschließlich online über unsere Homepage