Wir sind 30.000 Menschen, die im ländlichen Raum vielfältige Dienste erbringen, die Sinn machen und die Region stärken: von Agrardienstleistungen bis zum Personalleasing, von Gartengestaltung bis zum Winterdienst.

So groß wir als Ganzes sind, so familiär sind wir vor Ort. Wir suchen mit sofortigen Eintritt einen Mitarbeiter für den Bremsenprüfstand (m/w/d) für unseren Kunden in 2136 Laa/ Thaya.

Mitarbeiter für den Bremsenprüfstand (m/w/d)

Was du tun wirst:

Selbständige Endkontrolle/Qualitätssicherung der Fahrzeuge am Bremsenprüfstand

Du bist für die Einhaltung der geforderten Qualität laut Produktionsauftrag zuständig.

Du wartest und reinigst deinen Arbeitsplatz und die Gerätschaften.

Du arbeitest im Team und qualitätsbewusst.

Was du mitbringst:

Abgeschlossene Ausbildung als Metallbautechniker, Mechaniker, Landmaschinenmechaniker, Schlosser, Maschinenbautechniker oder Personen, die einschlägige, mehrjährige Berufserfahrung in den genannten Aufgabenbereichen vorweisen können von Vorteil

Du hast ein technisches Verständnis und bist handwerklich geschickt.

Du kannst dich auf Deutsch gut verständigen und verstehst schriftliche Arbeitsanweisungen.

Was du davon hast:

Aussicht auf Übernahme. Es besteht die Möglichkeit zur Aufnahme in das Stammpersonal des Kunden.

Kleidung. Arbeitskleidung und Schutzausrüstung wird von uns frei zur Verfügung gestellt.

Kommunikation: Du hast bei uns immer einen fixen Ansprechpartner im Maschinenring-Team.

Faire Entlohnung. Für diese Position gilt ein Jahresbruttoeinstiegsgehalt von EUR € 35.926,38 auf Vollzeitbasis. Ob und wieviel es für dich mehr sein kann hängt von deiner Qualifikation und Erfahrung ab.

Klingt reizvoll? Dann bewirb dich jetzt gleich online unter Job Nr. 13678 auf www. maschinenring-jobs.at. Wir freuen uns auf dich!

Maschinenring Region Weinviertel

Veronika Kautz

Wirtschaftspark 15

2130 Mistelbach

T: 059 060350-31

personal.regionweinviertel@maschinenring.at